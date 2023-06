Na waterlek: Glabbeek wil De Watergroep verplichten om verouderde waterleidingen sneller te vervangen

Glabbeek wil De Watergroep verplichten drinkwaterleidingen met asbest sneller te vernieuwen. Dat meldt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Het nieuws komt er nadat twee lekken in de waterleiding ervoor gezorgd hadden dat meer dan 2.000 woningen in Bierbeek, Glabbeek en Tienen verschillende uren veel minder of helemaal geen water hadden. "We moeten telkens veel druk zetten bij de Watergroep om een leiding te vernieuwen", klinkt het bij Reekmans.