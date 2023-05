Baas Europees Milieuagentschap: "De Croo en Demir maken karikatuur van natuurherstelwet"

Toch is Bruyninckx niet onverdeeld gelukkig met hoe de Europese natuur erop vooruit is gegaan, die voorbije tien jaar. Dat vertelde hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Het is een gemengd beeld. Door het Europese beleid hebben we nu schonere lucht, waardoor minder mensen vroegtijdig sterven of ziek zijn. We hebben ook gewerkt aan de waterkwaliteit. Maar die is iets problematischer doordat water-ecosystemen minder snel terugkomen. We hebben ook meer natuur beschermd. En we hebben in klimaatbeleid aangetoond dat je een economie met ongeveer 60 procent kan laten groeien sinds 1990 terwijl je toch 28 procent minder uitstoot. Dat zijn positieve dingen."