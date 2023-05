Het seizoen van de verzoening: 16 "klapzoenen" geselecteerd voor TheaterFestival 2023

De jury van het TheaterFestival is klaar met haar huiswerk en heeft de 16 voorstellingen bekendgemaakt die in september te zien zullen zijn tijdens het podiumkunstenfestival dat dit jaar in Brussel doorgaat. "Een pittige opdracht, want er worden enorm veel parels gemaakt", aldus directeur Nora Mahammed. In haar verslag omschrijft de jury de geselecteerde werken als "klapzoenen": "Sommige eerder een klap, rond zware thema’s als onderdrukking, pedofilie, rouw of seksuele roes. Andere eerder een zoen, van lichte verliefdheid tot een smakelijk diner."