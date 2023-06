KC Leuven stijgt als eerste Vlaams-Brabantse club ooit naar hoogste korfbalklasse

"Dit is een primeur, want het is de eerste keer dat een club uit Vlaams-Brabant in de hoogste klasse van het veldkorfbal uitkomt", zegt voorzitter Koen Cypers van de Leuvense korfbalclub. "Voor ons als club is het een absolute boost naar volgend seizoen. We hebben enorm veel jeugdspelers, veel jeugdtrainers en veel supporters. Het is ook een kroon op het werk van vele jaren dat we hebben gehad. Ik denk dat we een fantastisch seizoen tegemoet gaan, ongeacht de sportieve resultaten. Het zal wel niet evident worden, want er is toch een groot klasseverschil tussen een niveau hoger en de reeks waar we afgelopen seizoen gespeeld hebben. We hebben wel een goeie ploeg, een mix van jong talent en ervaring. Alleszins gaan we elke match er vol voor gaan, ons vel duur proberen verkopen en proberen puntjes te pakken", aldus een gemotiveerde voorzitter Koen Cypers.