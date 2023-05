Olivier Vandecasteele ontmoet morgen koning Filip

Olivier Vandecasteele, de man die 15 maanden in een Iraanse cel opgesloten zat, zal morgen in Laken een ontmoeting hebben met koning Filip. Dat meldt Le Soir en het wordt bevestigd door het paleis aan onze redactie. Afgelopen vrijdag belde de koning al even met Vandecasteele en hij heeft hem toen uitgenodigd voor een bezoek.