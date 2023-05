Opnieuw onrustig in Kosovo na lokale verkiezingen, NAVO-vredesmissie KFOR verhoogt aanwezigheid

Een verhaal van etniciteit en identiteit

De demonstratie is het gevolg van een dieper liggend probleem: een discussie over etniciteit en identiteit. In 2008, tien jaar na de oorlog tussen het Servische leger en de Albanese onafhankelijkheidsstrijders van Kosovo, riep Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit van Servië. Meer dan 100 landen, onder wie ook België, erkennen die onafhankelijkheid.

In het noorden van Kosovo wonen zo'n 50.000 Servische Kosovaren die vasthouden aan hun Servische identiteit. Zij erkennen de regering in de Kosovaarse hoofdstad Pristina niet. De Serviërs beschouwen het gebied als een afvallige provincie, die ze ook vaak de "bakermat van de Servische beschaving" noemen. De fragiele vrede in Kosovo wordt bewaard door de KFOR (Kosovo Force Pristina-Kosovo), een door de NAVO geleide vredesmissie van een kleine 4.000 troepen sterk.