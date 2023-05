Lentezon lokt meer volk naar kust tijdens pinksterweekend: 15 procent meer dagjestoeristen dan vorig jaar

"Dat komt vooral door het mooie weer", reageert Ellen Bruynoghe, regiomanager De Kust bij Westtoer. "Het is al een tijdje dat ze de zon hadden voorspeld, dus dat heeft wel zijn invloed gehad op de boekingen. Als dat mooie weer zich ook effectief vertaalt, dan komen veel dagjestoeristen nog af. Maar uit ervaring weten we dat de verlengde weekends in mei vaak drukker zijn. Zij zetten de start van het zomerseizoen in."

Na een teleurstellende paasvakantie, zijn ze blij dat het eindelijk op gang komt. "We hebben lang moeten wachten op mooi weer, maar nu is het er eindelijk. Ook volgend weekend zal de zon schijnen en dat zien we opnieuw aan de boekingen", klinkt het nog.