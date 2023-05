Limburgse aanhangers Erdogan vieren verkiezingsoverwinning op straat, poging tot aanrijden politieagenten

Op die Koolmijnlaan in Heusden-Zolder reed er in de avond, rond 20u, een wagen bijna in op twee agenten. “Toen was een politieploeg bezig met het afzetten van de Koolmijnlaan”, zegt Pieter Strauven van het Parket Limburg. “Er kwam een voertuig met twee inzittenden tegen hoge snelheid naar die twee politieagenten gereden.” De agenten probeerden het voertuig te vertragen, maar dat had een averechts effect. “De wagen is versneld richting de politieploeg, die ternauwernood aan de kant kon springen.”