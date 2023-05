Nieuwe Nigeriaanse president schaft oliesubsidies af: "Kosten voor overheid te hoog"

"We zullen de vrijgekomen middelen investeren in openbare infrastructuur, in onderwijs, in gezondheidszorg en in banen", aldus de nieuwe president. "Dat zal het leven van miljoenen Nigerianen beter maken."

De vorige Nigeriaanse regering kondigde in 2021 aan dat de oliesubsidies zouden worden stopgezet. In de plaats zou er een goedkope lening voor de armen komen van 5.000 naira (10 euro) per persoon. Maar die maatregel is tot nu toe dode letter gebleven.