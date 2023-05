Rusland voert luchtaanvallen op Kiev op: na zware nachtelijke aanval met drones en kruisraketten "nu ook ballistische raketten" op de hoofdstad afgevuurd

Voor de tweede nacht op een rij werd Kiev het doelwit van een intense luchtaanval. Rond 3 uur 's nachts waren overal in de stad explosies te horen. Vermoedelijk vooral door het luchtafweergeschut, want volgens Oekraïne werden meer dan 40 drones en raketten uit de lucht gehaald en is de Russische aanval op de hoofdstad afgeslagen.



Volgens burgemeester Vitali Klitsjko vielen er geen doden of gewonden bij de aanval. Hier en daar zou wel een gebouw geraakt zijn door brokstukken. Ook in de nacht van zaterdag op zondag voerde Rusland luchtaanvallen uit op Kiev. Het ging toen volgens Oekraïne om de zwaarste drone-aanval op Kiev sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne, nu 15 maanden geleden. Twee nachten geleden haalde Oekraïne naar eigen zeggen meer dan 50 drones uit de lucht.