Ook Brusselse studenten willen protesteren tegen de uitspraak in het proces Sanda Dia

Studenten van de universiteiten ULB en VUB uit Brussel willen volgende zondag om 13 uur manifesteren voor het justitiepaleis in Brussel. Ze vinden de straffen voor de beklaagden in de zaak-Sanda Dia te licht, zo staat in een persbericht.

Student Sanda Dia stierf in 2018 bij een uit de hand gelopen doop. Afgelopen vrijdag veroordeelde het hof van beroep in Antwerpen de 18 beklaagden, leden van de studentenclub Reuzegom aan de KU Leuven, tot werkstraffen van 200 tot 300 uur en 400 euro boete. Ze werden schuldig bevonden aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet, maar zijn wel vrijgesproken voor het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim.

"We rouwen tegelijkertijd om Sanda Dia en om ons rechtssysteem. Onrecht is niet onvermijdelijk en we moeten ons uitspreken", zeggen de organisatoren van de betoging. Ze willen daarnaast ook "strijden tegen het racisme en tegen de beruchte privileges die niet alle burgers gelijk lijken te behandelen."

Zaterdag werd al een gelijkaardige protestactie gehouden in Antwerpen.