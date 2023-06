Oost-Vlaamse horeca blikt terug op druk pinksterweekend: "Vooral Gentse hotels deden het goed"

De drukke zondag is geen toeval, legt Van Vooren uit. "Vorig jaar was er op dit moment nog steeds sprake van covid. Mensen waren daarom extra voorzichtig. Maar die geremdheid is nu volledig weg, waardoor mensen ook op zondag massaal op hotel of op restaurant gingen."

Bij de restaurants waren het vooral degene met een terras die goed boerden afgelopen weekend. Dat merkte ook Rogier Schockaert van Café de Paris uit Aalst. "Op vrijdag en zaterdag hadden we aanvankelijk weinig reservaties, maar dankzij het mooie weer kwamen er toch veel veel mensen over de vloer. Bij slecht weer is zo een verlengd weekend normaal rustiger."