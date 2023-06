Autodeelbedrijf Poppy stopt met deelauto's in Lier

Het Lierse stadsbestuur betreurt de beslissing van het autodeelbedrijf. "We hopen dat als Poppy verder groeit in Vlaanderen, ook Lier opnieuw in beeld komt", zegt schepen van Mobiliteit Ben Wollants (N-VA). "Tegelijk zien we dat de deelwagens van Cambio wel maand na maand blijven groeien. We geloven dus zeker dat deelwagens in Lier nog een toekomst hebben en dat er een alternatief is voor de Poppygebruikers in Lier."