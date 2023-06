Record: 24.165 mensen ruilen Brussel in voor Vlaanderen

“Dertig procent is zelfs niet geïsoleerd en haalt de slechtst mogelijke EPC-score. Twee op de drie Brusselse woningen heeft energielabel E, F of G. Komt daarbij dat in Brussel voor zelfs die energieverslindende woningen duur moet betaald worden. De gemiddelde woningprijs in Brussel ligt ruim 200.000 euro boven de gemiddelde prijs in Vlaanderen en ruim 300.000 euro boven de gemiddelde prijs in Wallonië. Steeds meer Brusselaars kiezen waar voor hun geld”, klinkt het.