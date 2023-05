Sint-Niklaas viert Reynaert de vos met een origineel eerbetoon in dichtvorm

Sint-Niklaas viert het Reynaertjaar nog met Tiecelijn 36, een jaarboek van het Reynaertgenootschap. Dat genootschap heeft ook twee Reynaertambassadeurs aangesteld: Veerle Ernalsteen en Frits van Oostrom. Deze laatste is een Nederlands professor die al sinds zijn jeugd verzot is op het Reynaertverhaal en er onlangs een dik boek over schreef: "De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk". Veerle Ernalsteen geeft voorstellingen waarin ze sprookjes en volksverhalen vertelt, onder andere "Vossenstreken".

Het voorbije weekend is ook de cast voorgesteld van "R de musical", die in september gespeeld wordt. De 12-jarige Hanne Smet zal Tiesj spelen, de hoofdfiguur. Stijn Proesmans speelt "R". In de musical wordt het middeleeuwse Reynaertverhaal toegepast op de huidige tijd.