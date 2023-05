Spaanse premier Sánchez vervroegt parlementsverkiezingen na zware nederlaag voor linkse partijen bij regionale verkiezingen

Zowel zijn socialistische partij PSOE als de uiterst-linkse coalitiepartner (Unidas) Podemos werd gisteren zwaar afgestraft door de kiezer. De PSOE verloor heel wat burgemeesters en raakte ook zes regio's kwijt aan de rechts-conservatieve Partido Popular, waaronder het welvarende Valencia, een van de meest bevolkte en rijkste regio's van het land.



De Partido Popular (PP) was de grote winnaar van de regionale en gemeenteraadsverkiezingen, mede door het opslokken van het liberale Ciudadanos, ooit een beloftevolle nieuwe partij in de Spaanse politiek, maar ook door de verdeeldheid binnen het linkse politieke spectrum.

In de regio's Madrid en Murcia, waar de PP al sterk stond, is de partij er nog op vooruitgegaan. Ook de extreemrechtse partij Vox ging erop vooruit. Ondanks de forse winst haalde de PP in vijf van die zes regio's geen absolute meerderheid. Het wordt daarom afwachten of de PP met Vox in zee zal gaan om die regio's te besturen.