Strijdende partijen in Soedan verlengen bestand dat eigenlijk niet werd gerespecteerd: ook vandaag weer gevechten

In realiteit blijkt het bestand eigenlijk nauwelijks te bestaan, want ook vandaag is weer gevochten in de hoofdstad Khartoem en in de westelijke regio Darfoer.

In de noordelijke en zuidelijke voorsteden van Khartoem was er artillerievuur te horen. Duizenden families zitten noodgedwongen thuis, velen zonder elektriciteit en stromend water. Burgers zijn bang om geraakt te worden door verdwaalde kogels.

In Darfoer is de toestand zo mogelijk nog erger. In het noorden van die regio waren er gevechten tot in een lokaal vluchtelingenkamp. Daarbij zijn dodelijke slachtoffers gevallen. De Verenigde Naties hebben het over flagrante schending van het bestand.

Nog volgens de VN zijn 25 van de 45 miljoen Soedanezen afhankelijk van humanitaire hulp. Uit een telling door de niet-gouvernementele organisatie Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) blijkt dat het oorlogsgeweld tot nu toe al meer dan 1.800 mensenlevens heeft geëist. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen in Soedan zelf, en nog eens 350.000 anderen zijn naar het buitenland gevlucht.