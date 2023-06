Bekende baandancing en eethuisje "De Toverfluit" in Zoersel sluit definitief: "Unieke plek, heb mijn vrouw hier leren kennen"

Onder die afscheidnemende klanten waren ook Michel en Sandra uit Brasschaat. "Dit is een unieke plek", zegt Michel. "Ik heb mijn geliefde hier leren kennen, dus dat maakt het toch extra speciaal dat "De Toverfluit" nu definitief zal sluiten." Bovendien weten ze ook niet meteen waar nu heen te gaan. "We kennen nog wel enkele plaatsen, maar dat is meteen een stuk verder. Dus we gaan vandaag vooral nog eens alles geven", klinkt het bij Sandra.