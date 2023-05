Wat betekent de overwinning van Erdogan voor Turkije (en voor de rest van de wereld)?

En dan is er nog het recht op vrije meningsuiting dat in Turkije de laatste jaren aan banden werd gelegd, of de afkalving van het democratisch bestand. Volgens wetenschappers is Erdogan verantwoordelijk voor democratische erosie in Turkije. Onder hem evolueerde het land van een parlementaire democratie naar een presidentieel systeem. Niemand durft het woord democratie nog in de mond te nemen.