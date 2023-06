Vier ooievaarsjongen geringd in het Webbekoms Broek in Diest

"Dat ringen is heel belangrijk om de levensloop van de vogels te kunnen volgen. Onze mannetjesooievaar bijvoorbeeld heeft een groene ring en hierdoor weten we dat die geringd is in het noorden van Frankrijk in 2018. Die ringen worden regelmatig met telescopen waargenomen en zo weten we waar die ooievaars zich bevinden, waar die naartoe vliegen en dan kunnen we dat opvolgen. Het is het derde jaar dat we in het Webbekoms Broek ooievaarsjongen hebben en dat betekent dat het gebied er ook klaar voor is. De kans is groot dat ze ook volgend jaar terugkomen, want ooievaars zijn nesttrouw", besluit een trotse Erik Spiessens.