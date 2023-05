Vanaf volgend jaar moet voedselafval verplicht bij gft of bij de compost

Vanaf 1 januari 2024 moet voedselafval verplicht bij het gft-afval of op de composthoop. In Vlaanderen belandt er nu jaarlijks 224.027 ton eetbaar voedsel bij het afval. Het merendeel van dat voedsel gaat rechtstreeks het restafval in. Zo gaat het verloren, terwijl het anders nog kan gebruikt worden om compost of biogas van te maken.