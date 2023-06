Vliegtuigjes mogen opnieuw de lucht in op vliegveld Malle na bijna jaar stilte

Het was een mooi weekend op het vliegveld van Malle. De leden van de drie vliegclubs mochten er na bijna een jaar eindelijk weer vliegen. "We hebben een hele tijd stilgelegen omdat de omgevingsvergunning opnieuw in orde moest gebracht worden", vertelt voorzitter van de motorvliegclub Pascal Kempenaers. "Het vliegveld was van Defensie en is nu overgenomen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Dat bracht heel wat aanpassingen met zich mee, onder andere door de stikstofwetgeving. Het was een zwaar dossier om in orde te krijgen."