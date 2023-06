Voorlopig geen grote aanpassingen aan circulatieplan Melle, ondanks toegenomen verkeer uit Heusden en Wetteren

De schepen is het er niet mee eens dat de drukte er enkel door het circulatieplan komt. "Er zijn ook grote werken in Wetteren waardoor veel mensen ervoor kiezen om via Melle naar de E40 richting Gent te rijden. Eens die werken voorbij zijn, zal de verkeersdruk hier ook al serieus afnemen. En ook een nieuwe brug in Wetteren kan een groot verschil maken."

"Ik wil het zelf trouwens geen circulatieplan noemen, maar een proefopstelling", besluit Gistelinck. "Het is ook niet definitief. Zo zullen we in zomer nog eens samenzitten en de proefopstellingen opnieuw evalueren."