200 mijnwerkers trekken naar pensioendienst in Hasselt om herberekening van pensioenen af te dwingen

"Er is een regeling uitgewerkt voor de periode 2011-2020, maar de mijnwerkers willen ook een herberekening van de pensioenen tussen 1991 en 2011", legt voorzitter Roger Vanlook van de KS Vriendenkring uit. "Ze vinden dat ze niet correct betaald zijn. De pensioendienst beweert dat daar geen dossier over bestaat en daarom zijn we ons dossier daar gaan afgeven."

De KS Vriendenkring ligt momenteel zelf onder vuur. De voormalige voorzitter Michel Dylst wordt verdacht van gesjoemel met het lidgeld van de mijnwerkers. Hij zou meer dan 2 miljoen euro hebben verduisterd.