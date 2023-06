Agressieve honden die buurt in Stekene terroriseren tijdelijk weggehaald bij eigenaar

Volgens de burgemeester was het niet meer veilig voor de buurtbewoners om de honden thuis te laten. "Er was toch een zekere ernst van de feiten en we willen vooral niet dat de feiten zich herhalen. Bovendien is in het verleden al gebleken dat er te weinig verantwoordelijkheidszin is bij de eigenaar. Voor ons is het daarom onmogelijk om de dieren daar op dit moment te laten."

En wat nu? "De eigenaar wordt opgeroepen voor een hoorzitting, die volgende week plaatsvindt. Nadien wordt er een definitieve beslissing genomen.