Noorderhart ziekenhuis in Pelt helpt patiënten en personeel om te stoppen met roken

In ziekenhuizen mag al enkele jaren niet gerookt worden, maar in het revalidatiecentrum mag het nog wel, maar dat is maar voorlopig, weet Annemieke Schoonis: "Hier is altijd een uitzondering gemaakt, omdat het over een revalidatiecentrum gaat waar mensen lang zitten. Maar we gaan in 2026 naar een nieuw revalidatiecentrum aan de achterkant van het Mariaziekenhuis. Daar is geen rookzaal meer voorzien voor personeel of voor patiënten. We willen onze mensen voorbereiden op de verandering en ons doel is iedereen rookvrij te maken."