Bezoekproject BezoekSTER gaat langs bij 106 senioren uit Beersel

"Wij hebben eerder al 70- en 75-jarigen bevraagd, maar daar kwam weinig respons op", zegt bevoegde schepen Sonia Van Wanseele (CD&V). "Ze zagen nog niet de nood in van een bezoekje met extra informatie. De groep van de 80- en 85-jarigen staan daar meer voor open."

"We willen als gemeente en OCMW de senioren informeren over onze diensten. We kunnen zo ook hun noden detecteren die we anders niet hadden ontdekt. Tijdens zo'n gesprek krijgen we vaak te horen dat iemand nood heeft aan maaltijden omdat het koken niet meer lukt."