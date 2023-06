Bijna 80 procent van de Vlamingen voorstander van Nationale Parken en Landschapsparken

Voorlopig is er enkel het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en volgens minister Zuhal Demir (N-VA) is dat heel positief verlopen. "We zien dat er nooit een probleem is geweest met vergunningen, ondernemers of landbouwers. Het park heeft 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Ik denk dat we echt de strijdbijl moeten begraven en we meer moeten samenwerken", zegt Demir. Vandaag staat de toewijzing op de agenda van de Vlaamse regering.