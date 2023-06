Brandstichting in garage achter woning in Roeselare,  bewoner ziet twee personen vluchten

De brandweer van Roeselare werd maandagnacht rond 1.45 uur opgeroepen voor een brand in de Meensesteenweg. Aan de achterzijde van een woning was er brand in een losstaande garage. Een achterbuur merkte het vuur op en sloeg alarm. Ondertussen was ook de bewoner wakker. Hij zag twee personen wegvluchten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar enkele andere garages.



De schade is groot, het gebouw is helemaal verloren. Een mobilhome die vlak bij stond, kon op tijd worden weggereden. Een andere wagen die daar geparkeerd stond, liep wel brandschade op. De politie is een onderzoek gestart. Op camerabeelden van omwonenden zijn de twee verdachten zichtbaar. De beelden kunnen mogelijk helpen bij het identificeren van de daders.