CD&V wil ziektepensioen vastbenoemde ambtenaren afschaffen: "De huidige regelgeving schrijft jaarlijks duizenden ambtenaren af"

Bijna 90.000 statutaire ambtenaren zijn definitief ziek verklaard en ontvangen een pensioen, want zij kunnen niet terugvallen op een gewone ziekte-uitkering. Onder hen zijn ook chronisch zieke werknemers bij van in de 20 en 30. De beslissing om een statutaire ambtenaar op ziektepensioen te sturen is onomkeerbaar.