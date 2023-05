Duizenden moslims protesteren tegen de ontmanteling van eeuwenoude moskee in China

De moskee in Nagu is dus zeker niet de eerste moskee waar de koepel en de minaretten werden weggehaald. In verschillende andere moskeeën, verspreid over het hele land, werden soortgelijke aanpassingen al eerder doorgevoerd.

Niet alleen minderheidsgroepen zijn niet te spreken over de 'sinificatie', ook intern is er heel wat discussie. Onder wetenschappers, regelgevers van etnisch beleid en historische islamitisch-Chinese gemeenschappen is er geen eensgezindheid over wat nu juist als 'Chinees' beschouwd kan worden.