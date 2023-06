Dance D-Vision Zottegem belooft "extra beleving door nieuwe camping vlak bij festivalterrein"

Dance D-Vision Zottegem belooft dit jaar niet alleen sterke muziek, maar ook "een grotere festivalbeleving" door de camping die nu naast het festivalterrein zal liggen. "Onze oude campinglocatie was in een domein van de provincie Oost-Vlaanderen", zegt Nico Nobels van de organisatie. "Maar de nieuwe bomen die er twee jaar geleden geplant zijn maken een camping voor duizenden mensen niet meer mogelijk. Vorig jaar hebben we van de stad Zottegem een eenmalige toelating gekregen om het voetbalveld van het stedelijk stadion te gebruiken. Maar ook daar beginnen komende zomer ingrijpende werken." Daarom moest de organisatie op zoek naar een nieuwe campinglocatie. Die werd gevonden in de Zwembadstraat, vlak bij het festivalterrein.