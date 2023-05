Dekolonisering Brussel duikt nieuwe fase in: van serie haalbaarheidsstudies tot herdenkingsdag

Een rist haalbaarheidsstudies, een herdenkingsdag, centen voor organisaties of opleiden van ambtenaren: het is een greep uit het actieplan voor de dekolonisering van Brussel, dat staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) heeft voorgesteld in het Brussels parlement. Of bepaalde controversiële standbeelden verdwijnen dan wel gecontextualiseerd worden, is nog steeds onduidelijk. “We willen niet overhaast te werk gaan”, aldus Smet.