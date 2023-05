Dierenvet belandt steeds vaker in vliegtuigmotoren en dat is mogelijk slecht nieuws voor het klimaat

Wat is SAF? SAF, of sustainable aviation fuel, is een koepelterm voor verschillende duurzame vliegtuigbrandstoffen. Dat zijn brandstoffen die gemaakt worden van plantaardige of dierlijke vetten (zoals slachtafval of kookolie) of e-kerosine op basis van groene waterstof en CO₂. Die brandstoffen kunnen gewoon gemengd worden met traditionele kerosine. Zulke duurzame brandstoffen zouden volgens sommige berekeningen de klimaatimpact van een vlucht tot 70 procent kunnen terugdringen.