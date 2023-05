Meskerem Mees danst mee op het podium van Rosas (dankzij een vergeten briefje uit de jaren 90 in een platenhoes)

Met "Exit above" wil De Keersmaeker mensen losrukken uit hun cocon. "Je moet daar niet grootsprakerig of pretentieus over zijn. Het is samen tijd en ruimte delen. We zitten in een wereld van technologie waar we voortdurend afgeschermd zijn. Onze perceptie en onze blik zitten in onze telefoon. Performing arts zetten aan tot nadenken over wat is geweest en waar we vandaag zijn. Het is een oefening in verbeelden dat het anders is."