Genk zoekt 10 inwoners die beiaard willen bespelen

Wie al eens gedroomd heeft van het bespelen van een beiaard, kan nu zijn kans wagen in Genk. Want de stad zoekt 10 inwoners die hun favoriet nummer willen leren spelen. “Wij, de beiaardiers zullen de gekozen nummers, of toch de herkenbare delen hieruit, bewerken zodat ze geschikt zijn om te spelen op de beiaard", vertelt stadsbeiaardier An Lommelen. "Ook geven we de kandidaat-beiaardiers een stoomcursus beiaard spelen. We repeteren daarvoor deze zomer een drietal keer samen op de oefenbeiaard. In september breekt het grote moment aan en kan ieder zijn fragment live spelen.”