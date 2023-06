GO! Scholengroep Xpert bespaart op 9 campussen in Noord-Limburg energie en doet dat als eerste in Vlaanderen met ESR-neutrale energieprestatiecontract

De scholengroep investeert zo'n 2 miljoen euro, maar zal dat geld in de loop van de tijd voor een groot deel terugverdienen door de energie die bespaard zal worden. "We zijn de eerste scholengroep die budgetneutraal energie zal besparen", zegt Anne Smeyers, algemeen directeur van GO! Scholengroep Xpert. "We werden de laatste tijd erg geconfronteerd met de sterke energieprijzen. Op deze manier komen er na een tijd veel meer middelen vrij om te investeren in het onderwijs en niet in energie."