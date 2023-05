Griekse scholieren met handen in het haar: examens uitgesteld door "grootste cyberaanval ooit"

Urenlang moesten leerlingen uit de laatste jaren van de middelbare school in hun klas zitten wachten op hun examenvragen.

De eindexamens worden in Griekenland centraal georganiseerd. De vragen zijn te vinden op een online examenplatform. Maar dat is gecrasht, net als de internetaanbieder van de scholen. De scholen slaagden er dus niet in om de examens over te zetten van de centrale databases op hun eigen computers.