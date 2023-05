Hoe meer kinderen ten laste, hoe meer belastingvoordeel: ontdek in podcast WinWin de mogelijke gezinsscenario's

Voor alleenstaanden en mensen zonder kinderen is de belastingdruk in ons land hoog. Voor mensen met kinderen ten laste, is dat verhaal ietsje anders. Heb je kinderen – of je ouders – ten laste, dan gunt de fiscus je een belastingvoordeel. “Dat voordeel zit hem in de belastingvrije som die hoger wordt naarmate het aantal kinderen dat je ten laste hebt”, legt Michael Van Droogenbroeck uit.