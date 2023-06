Huis onbewoonbaar door brand in Hoogstraten, bewoners ongedeerd

Vannacht rond 1 uur is er brand ontstaan in een woning in de Katelijnestraat in Hoogstraten. Het werd een uitslaande brand. Het huis raakte dan ook zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. De bewoners raakten wel op tijd naar buiten en bleven ongedeerd.

De straat werd tot de ochtend afgesloten om de brandweer voldoende ruimte geven. Daardoor was er ook hinder op verschillende buslijnen van De Lijn en kon er niet gestopt worden aan de halte Seminarie. Ook de scholencampus Klein Seminarie was daardoor moeilijk bereikbaar.