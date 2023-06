In Berlare zijn restauratiewerken gestart aan het kasteel in het centrum van de gemeente

De gemeente Berlare heeft 15 jaar geleden het kasteel, dat pal in het centrum ligt, en het domein errond gekocht. Het is altijd de bedoeling geweest om het historisch gebouw te bewaren en de gemeentelijke diensten er onder te brengen. Eerst heeft de gemeente gezorgd voor de heraanleg van het park en de omgeving van het kasteel. " Later is het kasteel zelf geklasseerd als onroerend erfgoed en konden we ook rekenen op de nodige subsidies. Die zijn rond en nu kunnen we beginnen om de binnenkant van het kasteel te restaureren", zegt burgemeester Katja Gabriëls(Open VLD)