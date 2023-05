Vrouwelijke worstelaars in India houden wekenlang straatprotest na melding van grensoverschrijdend gedrag

Want de woede is groot. Zo groot dat de vrouwen, naast hun dromen, ook afstand willen doen van hun prestaties. De groep heeft aangekondigd dat ze hun medailles in de Ganges, de heiligste rivier van India, willen smijten. "We hebben ons hart en ziel in die medailles gestoken", zo klinkt het. "Maar het heeft geen zin om ze nog om onze nek te dragen. Nadat we ze in de Ganges geworpen hebben, is er voor ons geen reden meer om te leven."