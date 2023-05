Belgische inflatie daalt verder, maar fors stijgende voedingsprijzen blijven zorgen baren

De inflatie in ons land - de algemene stijging van het prijspeil - is in mei weer een beetje gemilderd tot 5,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheid. Dat betekent dat het leven wel nog altijd 5,2 procent duurder is geworden dan in mei vorig jaar. In mensentaal: voor een product dat vorig jaar in mei 100 euro kostte, betaal je nu 105,2 euro. In vergelijking met vorige maand gaat die stijging wel weer iets trager.