Label 'Generatie Rookvrij' voor Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde

Personeelsleden van AZ Jan Portaels worden ook aangemoedigd om te stoppen met roken. "We hebben extra begeleiding voorzien voor rokende medewerkers", zegt Hemelaer. "Zij kunnen een rookstopcursus volgen bij een tabakoloog. Dat kan tijdens de werkuren en de cursus wordt betaald door onze organisatie. We gaan ook nog picknicktafels zetten in de groene omgeving rond het ziekenhuis waar niet-rokers een pauze kunnen nemen."