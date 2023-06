Jasmin White, opvallende finaliste van de Koningin Elisabethwedstrijd: "Ik wilde Beyoncé worden, maar kreeg Schubert van de leraar"

En zo geschiedde. Jasmin White volgde haar opleiding achtereenvolgens aan de University of Southern California, het Cincinnati Conservatory of Music en de beroemde Juilliard School in New York. Ze maakte in 2019 haar debuut bij de Metropolitan Opera in New York als soliste en koorlid in “Porgy and Bess”, een voorstelling die met een Grammy Award werd bekroond. Ze trad onlangs toe tot de Operastudio van de Volksoper in Wenen, waar ze dit seizoen zingt in "Die Zauberflöte", "Orfeus in der Underwelt" en "Der fliegende Holländer".