Stripfiguur Jommeke krijgt nieuwe tekenaar: twintiger Dieter Steenhaut ziet jongensdroom in vervulling gaan

Jommeke doorheen de jaren

Jef Nys bedacht Jommeke in 1955. De afgelopen 68 jaar gingen zijn strips al meer dan 65 miljoen keer over de toonbank. Het is daarmee de meest gelezen strip in Vlaanderen na Suske en Wiske. Jommeke reist met zijn vrienden Filiberke, Annemieke, Rozemieke, professor Gobelijn, Flip en vele anderen de hele wereld rond om anderen uit de nood te helpen. De jongen uit Zonnedorp probeert vooral jonge lezers aan te spreken.



Vanaf 1972 kreeg Nys achter de schermen steun van andere tekenaars en scenaristen. Na zijn overlijden in 2009 zijn vooral tekenaars Philippe Delzenne en Gerd Van Loock, al jarenlang trouwe medewerkers, de drijvende krachten achter de stripreeks. Ze houden daarbij rekening met het “Jommekes charter”, dat zegt dat Jommeke nooit in verband mag worden gebracht met alcohol, geweld of politieke partijen.