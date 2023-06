BEKIJK - Klassiek goes pop: jongerenjury Koningin Elisabethwedstrijd zingt Queen en Soulsister

Het is al enkele jaren een traditie dat DeZes ook zelf hun talent laten horen en zien, en wel op een originele "klassiek goes pop"-manier. Bariton Alexander Van Goethem, sopraan Febe Eylenbosch, sopraan Sarah De Meester, contratenor René Wynants, bariton Leander Carlier en sopraan Itzel Devos sluiten elke Canvas-avond af met een bekende song, gearrangeerd voor zes stemmen, zonder begeleiding, door Martin Valcke.

"The way to your heart" van Soulsister, "The show must go on" van Queen of "The sound of silence" van Simon & Garfunkel in een klassiek jasje, zoals je ze nog nooit eerder hoorde.