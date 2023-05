Koningin Mathilde krijgt eredoctoraat van UHasselt

De ceremonie begon deze ochtend met een togastoet. Tientallen academici begeleidden de koningin in vol ornaat naar de aula waarna de koningin het eredoctoraat uit handen van de rector kreeg. Ze legt uit hoe ze haar functie ziet: “Mijn uiteindelijk doel is altijd geweest om open te staan voor de anderen, zijn of haar waarde te erkennen en een gezicht en een stem te geven aan wie niet gezien of gehoord wordt”, vertelt de koningin in een toespraak. “En mijn functie laat inderdaad toe om de aandacht te vestigen op wezenlijke onderliggende behoeften in onze samenleving.”