KRC Genk neemt maatregelen om Antwerpsupporter uit thuisvakken te weren

De tickets uit de thuisvakken die door Antwerpfans gekocht zijn, zullen geannuleerd worden. Dat heeft KRC Genk beslist. Het is een van de maatregelen om zo koste wat kost opstootjes te vermijden. “Antwerpsupporters zijn natuurlijk welkom, maar enkel in het bezoekersvak zoals dat hoort bij een wedstrijd. We verwachten 1.000 bezoekende fans. De thuisvakken zijn voorbehouden voor onze eigen fans. We willen hen zo veel mogelijk beschermen omdat we vernomen hebben dat tijdens de match Club Brugge – Antwerp er heel wat incidenten waren”, zegt CEO Erik Gerits.

“Daarom hebben we nu al een screening gedaan bij de tickets die los verkocht werden. Daar hebben we een 50-tal mensen gevonden met sympathieën voor Antwerp. Die krijgen een mail dat hun ticket geannuleerd wordt.”