Leerkrachten PTS Boom krijgen zelf les over installatie elektrische laadpalen: "Binnenkort opgenomen in lessenpakket"

In totaal worden 50 leerkrachten opgeleid op 3 locaties. Ook leerkracht elektriciteit van de PTS in Boom, Sabrina Minne, kreeg de opleiding al. Momenteel maakt de installatie van laadpalen nog geen deel uit van de leerstof maar dat kan snel veranderen. "Nu de school laadplalen gekregen heeft, en er een duidelijke uitleg over gegeven is, zal het waarschijnlijk volgend schooljaar al in ons lessenpakket worden opgenomen", vertelt Minne. "Vooral omdat het heel tastbaar is voor de leerlingen: we kregen niet alleen theorie, maar ook praktijk. Want het fysieke toestel staat bij ons, dus kunnen de leerlingen meteen ook metingen uitvoeren." Het gaat om leerlingen van de tweede en derde graad TSO en BSO uit richtingen zoals electro-techniek en auto-technicien.